Franca: traficante é preso em flagrante escondendo crack na cueca

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 20 anos por tráfico de drogas em frente a uma adega no bairro City Petrópolis, zona norte de Franca, no início da madrugada desta sexta-feira, 21.

Os agentes realizavam patrulhamento na região quando receberam informações de que um homem estaria vendendo drogas no próximo a um estabelecimento no bairro. Diante da denúncia, seguiram para averiguação e se depararam com um jovem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir correndo, mas foi rapidamente detido pelos policiais.

Durante a abordagem, foram encontradas 27 pedras de crack dentro de sua cueca, todas prontas para comercialização, além de uma balança de precisão.