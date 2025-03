Chuvas seguem no fim de semana em Franca; veja previsão

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em março, até o momento, Franca registrou 59.6mm de chuvas acumuladas. Já pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), os números disponíveis a partir do dia 12 até a data atual já somam 57.5mm de chuva acumulada, tendo um pico registrado do dia 18 a 19, quando choveu cerca de 38.4mm em 24 horas.

As chuvas em Franca não devem cessar no fim de semana. Devido a uma frente fria que se aproxima da região Sudeste, as temperaturas devem ter uma queda considerável, além ocorrência de precipitações.

A sexta-feira, 21, terá temperaturas variando entre 18°C e 27°C, com dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Já no sábado, 22, a previsão é de sol, com muitas nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de que chova 4,1 mm, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.

No domingo, 23, a quantidade de chuvas já é maior, com previsão de 7 mm de chuva e temperaturas variando entre 18°C e 26°C. O céu deve ficar nublado e possibilidade de as pancadas de chuva ocorrerem no período da noite.

Já no início da semana, na segunda-feira, dia 24, a previsão é de tempo nublado e bastante chuva, esperando cerca de 17,4 mm durante manhã, tarde e noite, com temperaturas entre 18°C e 25°C.