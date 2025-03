Usuários e moradores se revoltam com descaso na pista de skate

A pista de skate do Jardim Bueno, em Franca, que deveria ser um espaço de lazer e esporte, se tornou motivo de indignação e frustração. Além de prejudicar os praticantes, o local traz medo e desconforto para os moradores devido a um problema recorrente: o acúmulo de água da chuva em uma das rampas.

O espaço, que poderia ser um ponto de encontro para skatistas da cidade, se transforma em um criadouro de mosquitos da dengue após cada chuva. Segundo os frequentadores, a situação já foi levada à Prefeitura diversas vezes, e funcionários até realizaram tentativas de desentupimento. No entanto, o problema persiste, e a cena se repete a cada temporal.

Cansada do descaso, a comunidade pede uma solução definitiva, como a revisão e mudança no sistema de drenagem da pista. Em resposta, a Secretaria de Esporte e Cultura afirmou que enviará uma equipe para vistoriar o local e tomar as providências necessárias.

Enquanto isso, os skatistas seguem sem poder usar a rampa, e os moradores convivem com o risco à saúde.