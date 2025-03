Instituto Arte e Vida apresenta espetáculo 'Séu Rosa' em Franca

O Instituto Arte e Vida está prestes a encenar Séu Rosa, um espetáculo teatral que mergulha na rica obra do renomado escritor João Guimarães Rosa. O espetáculo será apresentado neste sábado, 22, e domingo, 23, às 20h, com entrada gratuita. Basta chegar com uma hora de antecedência para garantir seu ingresso. O espetáculo será realizado no Teatro Judas Iscariotes, na rua José Marques Garcia, 395, na Cidade Nova, regiãva, central de Franca.

Com uma abordagem inovadora, a peça promete explorar as possibilidades da literatura e da cena, trazendo ao público uma esperança única com quatro contos icônicos de Guimarães Rosa.

O título Séu Rosa faz uma interessante jogada com a grafia popular da palavra “Seu”, abreviação de “senhor”, e com o acento agudo em “Séu”, que remete ao céu, ao imaginário e à transcendência presentes na obra de Guimarães Rosa.