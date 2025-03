Vídeo: homem de 25 anos é morto a tiros após cavalgada

Uma confusão ocorrida no final da tarde e início da noite deste domingo, 23, em Morro Agudo resultou na morte de Criistyan Santos, um jovem de 25 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações apuradas, o homicídio ocorreu após o término de uma cavalgada, durante um encontro no bairro Antônio José Abraão.

Criistyan Santos foi socorrido e levado ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Imagens feitas por pessoas que estavam no local registraram o tumulto e os momentos que antecederam os disparos. Nos vídeos, é possível ver um grupo de pessoas discutindo e, em seguida, o momento em que a pessoa que está filmando corre e os disparos são ouvidos.

Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.

A Polícia Militar está empenhada na busca e captura do responsável pelo homicídio.