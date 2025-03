Prefeitura investiga empresa que desistiu da Expoagro Franca 2025

Prefeito cancela shows da Expoagro Franca 2025: 'Picaretagem'.

O título estampou o portal GCN/Sampi em 11 de março. Quase dez dias se passaram, e a novela ganhou mais um capítulo. A Prefeitura de Franca apura “possíveis irregularidades” cometidas pela MHS Produções e Eventos, de Passos (MG), durante o processo licitatório. A empresa, que ficou em primeiro lugar no certame, após oferecer R$ 400 mil para organizar a festa, desistiu de fazê-la, alegando dificuldades na contratação de artistas.

O Departamento de Conformidade, responsável pela fiscalização da licitação, notificou a empresa para que apresente defesa prévia no prazo de 15 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação. A citação foi publicada na edição desta quarta-feira, 19, do Diário Oficial do Município.