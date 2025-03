Cobra sai de terreno abandonado e invade casa no Polo Clube

Moradores do bairro Franca Polo Clube, na zona sul de Franca, estão preocupados com a situação de um terreno abandonado na rua João Cazaroti. De acordo com uma denúncia enviada ao portal GCN/Sampi, o local está tomado pelo mato alto e acumula sujeira, se tornando um ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos.

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que cobras e escorpiões vindos do terreno estão invadindo sua residência, colocando em risco a segurança de sua família. Ele também encaminhou diversas fotos que mostram os animais dentro de sua casa, reforçando a gravidade do problema.

“Estamos vivendo um pesadelo. Já encontramos uma cobra na garagem da casa. Tenho crianças pequenas e fico com medo de que algo pior aconteça”, desabafou.