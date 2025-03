Cão de morador de rua morre envenenado: 'Era meu anjo da guarda'

João Evangelista Rodrigues, de 62 anos, é conhecido pelos moradores de Franca apenas como "seu João". Ou, como ele mesmo diz, as pessoas o chamam de "Velho dos Cachorros". O apelido tem um motivo claro: seu João vive na praça Nossa Senhora da Conceição, no centro de Franca, onde cuida de três cachorros - Thor, Pipoca e Rajado. Antes, eram quatro, mas um deles foi envenenado no último dia 9.

Segundo João, o cachorro, chamado Negão, costumava sair de perto do local onde os outros cães ficavam, mas sempre retornava. Porém, no dia 9 de março, a história teve um fim trágico. "Ele saiu no sábado, e no domingo apareceu. Veio de lá, chegou naquela moita ali. Arriou um pouco e estava babando muito. O nariz estava sangrando, quase não conseguia parar. Ele se sentou aqui, depois deitou. Bebeu um pouco de água e ficou uns cinco minutos com a gente... Depois morreu", relatou, com pesar.

A confirmação de envenenamento veio no dia seguinte, quando uma equipe foi retirar o corpo do animal. João lembrou que Negão era um cachorro forte e bem cuidado, apesar de já estar em uma idade avançada.