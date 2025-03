Estevão visita Hospital da Criança antes do jogo em Brasília

Os atletas conheceram a estrutura do hospital, interagiram com os pacientes, tiraram fotos e distribuíram brindes e camisas da seleção.

Os dois atletas estão com a seleção brasileira que joga nesta quinta-feira, 20, contra a Colômbia, na Arena Mané Garrincha, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Engajado na causa, o jogador francano Estevão, de 17 anos, visitou o Hospital da Criança de Brasília “José Alencar”, nessa quarta-feira, 19. Estevão estava acompanhado do atacante Matheus Cunha.

“Não tem como descrever, é uma ação que eu gosto de fazer, de estar dando alegria às crianças que, às vezes, precisam de um carinho, de um amor. É um trabalho incrível feito pelo hospital e o mais importante é ajudar o próximo. Eles (pacientes) são muito fortes”, disse Estevão.

A diretora executiva do HCB, Valdenize Tiziani, agradeceu os jogadores e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por proporcionar a experiência aos pacientes. “Eles (crianças) não teriam essa chance de outra forma que não fosse vocês vindo até nós. Certamente esse é um dia que vai ficar marcado na história do Hospital da Criança de Brasília”, disse Tiziani.

Estevão vem realizando ações em prol de hospitais que atendem pacientes com câncer e doenças raras. Recentemente ele visitou o Hospital do Amor de Barretos e o Hospital do Câncer de Franca.