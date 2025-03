Campeonato reúne cerca de 600 garotos e homenageia ex-goleiro

O Campeonato Regional, que teve largada no último sábado, 15, conta com 13 agremiações competindo em três categorias: sub-8, sub-10 e sub-12.

Um campeonato entre escolinhas de futebol de Franca e região foi lançado, semana passada, com a participação de cerca de 600 garotos, além de professores e membros da parte organizacional e colaboradores. A competição leva o nome do ex-goleiro Nelson Martins, o "Mamão", em homenagem ao ex-jogador morto em março de 2024, aos 65 anos.

As equipes do Grupo A são: Alcatéia e Orlândia; São Gabriel Cássia; Rosen Boys; São Tomás de Aquino; Aeroporto; e Chuí Esportes. O Grupo B conta com: Target Sports; Ibiraci; Arena Premium; Nuporanga; Fundamento de Base; Instituto Portinari; e Grêmio Ituveravense.

Todos os jogos estão sendo disputados nos campos de chacrobol do Scamboo, localizado na rodovia Franca a Claraval. As partidas serão acompanhadas por "olheiros" de clubes do Brasil, através de Vinícius, do Cruzeiro; Leiva, do Fluminense; e Jaelson, da Ferroviária.