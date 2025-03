Rebecca evolui e pode ter tubos de oxigênio retirados em breve

Os exames mostram que suas plaquetas não diminuíram — o que é um bom sinal —, mas a equipe médica continuará com a reposição. O hemograma também teve resultado satisfatório, sem avanço das células leucêmicas detectáveis, o que indica progresso no tratamento, ainda que a doença exija acompanhamento rigoroso.

"Nossa expectativa é que essa semana mesmo ela tire os tubos e volte a respirar normalmente, estamos com fé que dará tudo certo", comentou a mãe de Rebecca, Ariane Otoni.

Além disso, os rins da jovem estão respondendo positivamente ao tratamento, e a infecção apresenta sinais de melhora.

A família segue mobilizada em busca de doações de sangue, essenciais para a continuidade do tratamento. Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue