João ou Mauro? DNA é feito e pode solucionar sumiço de 55 anos

O desfecho deste caso tem gerado grande expectativa, reacendendo a esperança de um reencontro familiar e trazendo à tona um enigma que atravessou gerações.

Segundo a Secretaria Municipal de Ação Social de Franca, João foi encaminhado pela Polícia Civil ao Abrigo Provisório no último domingo, 16. Durante atendimento com a psicóloga do abrigo, ele relatou que veio do Rio de Janeiro para Franca com o objetivo de encontrar sua mãe biológica.

Informou também que já realizou a coleta de material para exame de DNA e pretende permanecer acolhido até que o resultado seja divulgado. Até o momento, João não solicitou o serviço de fornecimento de passagem rodoviária para voltar ao Rio de Janeiro.