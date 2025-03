Carro bate em dois cavalos na rodovia na região; animais morrem

Um homem que dirigia uma Volkswagen Kombi se envolveu em um acidente com dois cavalos na noite desta segunda-feira, 17, na altura do km 440 da rodovia Cândido Portinari, perto de Pedregulho, no sentido Franca. Os animais estavam soltos na pista e morreram no local.

O motorista Mateus da Silva Oliveira, de 26 anos, é vendedor e voltava de Sacramento (MG) quando, por volta das 19h, bateu de frente com dois cavalos que estavam no meio da pista.

“Os cavalos eram grandes e altos. Eu estava a 80, 90 km/h, numa perua Kombi, e não consegui parar a tempo; acabei batendo neles (...) fico um pouco indignado porque não se acha o dono dos cavalos nesse caso, e eu fico com o prejuízo, tanto de medicação quanto do meu veículo”, contou Mateus.