Avenida de Franca alaga após chuva na tarde desta terça

A forte chuva que atingiu Franca no início da tarde desta terça-feira, 18, causou pontos de alagamento e transtornos no trânsito. Um dos locais mais afetados foi a avenida São Vicente, na altura do bairro Colina do Espraiado, onde o acúmulo de água tornou a via perigosa para motoristas e pedestres. No sentido centro-bairro, o problema foi agravado pelas obras em andamento, resultando em um grande congestionamento.

Um dos pontos críticos foi a região próxima à rotatória do pesque-pague, onde a água se acumulou rapidamente, dificultando a passagem de veículos. Esse trecho é conhecido por apresentar alagamentos sempre que há chuvas mais intensas, e desta vez não foi diferente.

Outro ponto crítico foi o córrego Cubatão, localizado na avenida Alonso y Alonso. Apesar de o nível da água ter subido significativamente, não houve transbordamento desta vez. No entanto, a região tem um histórico de enchentes em dias de chuvas intensas, o que gera preocupação entre os moradores e comerciantes locais.

A previsão indica mais chuvas durante o dia, exigindo atenção redobrada nessas regiões.