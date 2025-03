Davi Miguel comemora 11 anos: ‘Esse ano foi bom’, diz pai

O garoto francano Davi Miguel, símbolo da luta contra uma doença rara, comemora seus 11 anos de idade participando nos últimos dias de festa pelo seu aniversário e viagem para gravações de uma matéria para uma emissora de televisão.

Mas a família tem mais o que comemorar. No ano passado, o garoto passou seu aniversário internado em um hospital em São Paulo, devido a uma infecção decorrente de um cateter. Neste ano, a última quarta-feira, 12, data do seu aniversário, foi de muitas atividades.

“O aniversário dele foi na quarta-feira e na quinta ele foi para Carapicuíba fazer uma gravação para um programa de TV. Essa semana do aniversário dele foi bem melhor do que o ano passado, já que ele chegou a ficar na UTI no dia de seu aniversário de 10 anos. Esse ano foi bom graças a Deus”, disse Jesimar Gama, pai de Davi, nesta terça-feira, 18.