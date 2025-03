Franca recebe novas viaturas para reforçar atendimento do Samu

Franca foi contemplada com duas novas viaturas de suporte básico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A entrega dos veículos aconteceu na última semana, durante uma cerimônia promovida pelo Governo Federal, em Sorocaba.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, representou o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) no evento e destacou que as viaturas serão incorporadas à frota do município assim que a regularização dos documentos for concluída. Cada veículo está equipado com uma mochila de atendimento, cadeira de rodas, pranchas e um sistema de rede para oxigênio, garantindo mais eficiência no socorro às vítimas.

A última vez que Franca recebeu uma viatura de suporte básico foi em 2019. Atualmente, a cidade tem uma população estimada em 370 mil habitantes e o Samu local também presta atendimento a municípios da região. A frota conta com veículos de Suporte Básico e Avançado, sendo que as unidades de suporte avançado possuem equipamentos mais completos para assistência emergencial até a chegada ao hospital.

Serviço de urgência 192