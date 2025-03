Mãe vai a hospital fazer exame e descobre morte de filha

Rosária Santos de Souza, de 52 anos, busca entender as circunstâncias que levaram à morte de sua filha, Francieli Souza Lima, de 28 anos, no dia 9 de março, um domingo, em Patrocínio Paulista. A família ficou sabendo do óbito no dia seguinte, quando Rosária foi ao hospital fazer um exame.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem se dirigiu à unidade de pronto-socorro da Santa Casa de Patrocínio na manhã do dia 9, em busca de atendimento médico por uma causa não identificada. Após ser medicada, ela foi liberada. Horas depois, ela morreu.

O marido relatou aos policiais que, após o atendimento no domingo de manhã, ele e Francieli se encontraram com amigos, na casa de um deles. Disse também que a mulher teria consumido uma grande quantidade de drogas na noite anterior à sua morte.