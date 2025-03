Menina de 13 anos é diagnosticada com leucemia; rins paralisaram

A jovem Rebecca Cristina Otoni Carlos, de 13 anos, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda nesta sexta-feira, 14, e está internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. A família pede orações e doação de sangue para a adolescente.

A mãe, Ariane Otoni, de 37 anos, divulgou o diagnóstico da filha nas redes sociais nesta sexta-feira. A leucemia mieloide aguda é o tipo mais comum da doença, porém o mais agressivo. Rebecca foi encaminhada para começar sessões de quimioterapia imediatamente.

No boletim divulgado na manhã deste sábado, 15, Ariane confirmou o início da quimioterapia, mas revelou que a infecção generalizada afetou gravemente os rins da filha. Mais tarde, em entrevista ao portal GCN/Sampi, ela informou que os rins de Rebecca pararam de funcionar, indicando uma piora no quadro clínico. Com isso, a hemodiálise deverá ser iniciada.