Da várzea para destaque da Francana: 'Sonho realizado', diz Tico

Aos 30 anos, Anderson Dezidério da Silva, o Tico, assinou seu primeiro contrato profissional. Vindo do futebol varzeano, conquistou a titularidade da camisa 6 da Associação Atlética Francana, calou os críticos e se destacou como um dos melhores jogadores da Veterana no Campeonato Paulista da Série A3 de 2025. Mais do que isso, desbancou um atleta indicado pelo pentacampeão Gilberto Silva, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.

Natural de Franca, Tico é casado e pai de uma filha. Dono de uma empresa de limpeza de piscinas, ele aceitou dar um tempo em suas atividades para defender a camisa esmeraldina no estadual. “Foi muito gratificante. Trabalhamos muito na pré-temporada, preparei-me bastante para poder jogar profissionalmente”, disse o jogador ao portal GCN/Sampi.

Antes de assinar o contrato com a Veterana, Tico havia acabado de ser campeão do Campeonato Varzeano de Franca de 2024, jogando pelo Planalto, equipe da zona Leste de Franca.