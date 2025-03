Operador de caixa é preso por estupro virtual em Franca

Uma ação coordenada pela Polícia Civil resultou na prisão um operador de caixa de supermercado, de 22 anos, na manhã desta sexta-feira, 14, acusado de praticar estupro tentado utilizando ameaças virtuais com fotos e vídeos íntimos. O caso, investigado pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, revelou um esquema perverso que vitimou diversas mulheres na região de Franca.

O acusado entrava em contato com as vítimas, a maioria com idades entre 17 e 22 anos, e criava um vínculo afetivo, conquistando sua confiança ao demonstrar interesse em um relacionamento. Com essa proximidade, ele enviava fotos e vídeos íntimos e pedia que elas fizessem o mesmo. Após ganhar a confiança das jovens, ele recebia o material, muitas vezes enviado no modo "visualização única" pelo WhatsApp. No entanto, utilizando outro celular, gravava a tela, armazenando as imagens sem o conhecimento das vítimas.

Nesse momento, as ameaças começavam. O acusado dizia que, caso não cedessem às suas exigências sexuais, as imagens íntimas seriam expostas. A pressão psicológica deixava as vítimas aterrorizadas, dominadas pelo medo e sem saber como reagir.

Mais de 10 vítimas