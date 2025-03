Morador de Franca desaparece após sair para o trabalho

Familiares tentaram entrar em contato por telefone, mas não obtiveram resposta. Além disso, buscaram informações com colegas e amigos, porém ninguém soube informar seu paradeiro.

De acordo com o documento, Bruno deixou sua casa, na Rua Saldanha Marinho, por volta das 14h, para ir a adega onde trabalha. No entanto, ele não chegou ao local e, desde então, não foi visto.

A Polícia Civil investiga o caso e busca novas informações para localizar Bruno. Quem tiver qualquer pista sobre o desaparecimento pode entrar em contato com as autoridades pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente com a família pelo telefone (16) 99243-2461.