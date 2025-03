Sesi Franca recebe o Quimsa e pode fechar playoff nesta quarta

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, venceu a primeira partida da série melhor de três jogos, na Argentina, e pode garantir classificação na Final Four com novo resultado positivo nesta noite. O primeiro jogo ficou 71 a 69.

O Sesi Franca enfrenta o Quimsa, da Argentina, na noite desta quarta-feira, 12, às 20h40, no ginásio Pedrocão, em Franca , pela segunda partida do playoff das quartas de final da Champions League Américas 2024/25.

Lucas Dias, capitão do Sesi Franca, destaca a qualidade ofensiva do Quimsa. “Sabemos que eles têm muita qualidade no ataque, é um time rápido na transição. Se a gente quer algo na série, temos que marcar, fazer a mesma coisa que fizemos no mesmo jogo”.

Caso ocorra uma vitória do Quimsa nesta quarta-feira, as duas equipes voltam a jogar nesta quinta-feira, 13, no Pedrocão, para decidir quem avança na competição que garante ao campeão uma vaga no Mundial de Clubes.