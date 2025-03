'Lua de sangue' será visível a olho nu nesta sexta, em Franca

Na madrugada desta sexta-feira, 14, o céu será palco de um fenômeno astronômico impressionante: um eclipse lunar total, conhecido popularmente como "Lua de Sangue". Durante o evento, a Lua passará completamente pela sombra da Terra, adquirindo uma coloração avermelhada, proporcionando um espetáculo visível a olho nu.

O que é um eclipse lunar total?

O eclipse lunar total ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta. A luz que atinge a Lua é filtrada pela atmosfera terrestre, dispersando tons azulados e permitindo que apenas a luz vermelha chegue até a superfície lunar, criando o efeito visual que lhe dá o nome de "Lua de Sangue".

Horários do eclipse

O eclipse será visível em boa parte do mundo, especialmente nas Américas. No Brasil, o fenômeno terá início na madrugada de quinta para sexta-feira e se estenderá até o amanhecer. Confira os horários:

• Início do Eclipse Penumbral: 0h57

• Início do Eclipse Parcial: 2h10

• Início do Eclipse Total: 3h26

• Máximo do Eclipse Total: 3h59

• Fim do Eclipse Total: 4h31

• Fim do Eclipse Parcial: 5h48

• Fim do Eclipse Penumbral: 7h