Região de Franca tem 7,5 mil atendimentos por ansiedade em 2024

O Brasil se destaca negativamente nos índices de saúde mental. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o país está entre os que lideram mundialmente em casos de ansiedade e estresse. Além disso, cerca de 18,6 milhões de brasileiros convivem com depressão, tornando o Brasil o país com maior prevalência desse transtorno na América Latina.

O DRS (Departamento Regional de Saúde) de Franca divulgou que, em 2024, foram registrados 954 atendimentos ambulatoriais e 366 internações por depressão na região. Além disso, houve 7.500 atendimentos ambulatoriais e 23 internações relacionadas à ansiedade e ao estresse.

A psicóloga Ana Laura Fernandes, que atua em Franca, observa um aumento expressivo de pacientes com transtornos emocionais. “Tenho percebido que esses quadros estão frequentemente relacionados a fatores como alta carga de responsabilidades, dificuldades financeiras, insegurança sobre o futuro e pressão social, especialmente nas redes sociais. A competitividade no mercado de trabalho e a falta de suporte emocional adequado também agravam esses problemas”, explica.