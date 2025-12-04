O Cidadania abriu nesta quinta-feira (4) um novo capítulo em sua turbulenta trajetória política em Campinas. Após um ano marcado por embates internos, intervenção estadual, dissolução do diretório, expulsão de lideranças e um processo que dividiu publicamente o partido, a sigla agora tem um novo comando na cidade: o vereador Vini Oliveira foi nomeado presidente do Cidadania em Campinas.

A decisão foi oficializada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que publicou a nomeação da nova comissão provisória, formada integralmente por assessores e pessoas ligadas ao parlamentar. A mudança encerra — ao menos formalmente — o ciclo mais conturbado da história recente da legenda no município.

A nomeação de Vini também atende diretamente aos anseios do projeto que ele vem articulando ao longo do ano. Em contato com o Portal Sampi Campinas, Vini confirmou que “aceita o convite de Alex Manente (presidente estadual) para ser pré-candidato a deputado federal” nas eleições de 2026.