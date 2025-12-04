A Justiça da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campinas determinou a suspensão imediata do contrato firmado entre a Rede Dr. Mário Gatti e a Cirmed Serviços Médicos Ltda, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 90199/2025, destinado à prestação de serviços médicos e multiprofissionais no Hospital Ouro Verde. A decisão foi assinada pelo juiz Leonardo Manso Vicentin nesta quarta-feira (3), em atendimento ao mandado de segurança movido pela Integralidade Médica Ltda, segunda colocada na licitação.

De acordo com a análise do magistrado, a Cirmed possui uma sanção administrativa vigente, registrada nos cadastros nacionais, que a impede de contratar com o poder público até 29 de agosto de 2026. A penalidade foi aplicada pela Prefeitura de Porto Alegre e, segundo o juiz, tem alcance nacional.

“Não é possível aceitar que tal empresa seja consagrada vencedora da licitação”, escreveu Vicentin na decisão. Para ele, a existência da sanção torna a empresa inabilitada e invalida todos os atos posteriores à fase de lances.