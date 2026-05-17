Um homem de 42 anos foi preso acusado de praticar ato obsceno em via pública na Rua Toshie Massucato, no Parque Ideal, em Sumaré. Segundo a polícia, ele teria exposto as partes íntimas e realizado gestos obscenos em frente a moradores da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) após testemunhas relatarem que o homem causava constrangimento e medo nas pessoas que passavam pelo local.

Os policiais iniciaram patrulhamento com base nas características repassadas e localizaram o suspeito nas proximidades. Ele não portava documentos pessoais no momento da abordagem.