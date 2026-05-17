18 de maio de 2026
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ATO OBSCENO

Homem é preso após mostrar pênis para moradores em rua de Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um homem de 42 anos foi preso acusado de praticar ato obsceno em via pública na Rua Toshie Massucato, no Parque Ideal, em Sumaré. Segundo a polícia, ele teria exposto as partes íntimas e realizado gestos obscenos em frente a moradores da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) após testemunhas relatarem que o homem causava constrangimento e medo nas pessoas que passavam pelo local.

Os policiais iniciaram patrulhamento com base nas características repassadas e localizaram o suspeito nas proximidades. Ele não portava documentos pessoais no momento da abordagem.

Diante dos relatos das testemunhas e da natureza do flagrante, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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