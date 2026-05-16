Quando a Prefeitura de Campinas divulgou a nota sobre a abertura de processo contra uma fornecedora de carne da merenda escolar, o texto oficial parecia até cauteloso demais ao falar em “excesso de gordura”. Mas bastou o prefeito Dário Saadi publicar as imagens nas redes sociais para que a dimensão real do problema viesse à tona. Não era carne com gordura. Era gordura com resquícios de carne.

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As imagens impressionam pelo nível absurdo do material entregue às escolas municipais. O que cozinheiras receberam para manipular e servir às crianças parecia puro sebo, algo incompatível não apenas com qualquer contrato público minimamente sério, mas com qualquer padrão aceitável de alimentação humana — ainda mais dentro da merenda escolar de uma das maiores cidades do país.

E talvez seja justamente isso que torne a situação tão revoltante. Não estamos falando de um detalhe técnico, de um corte fora do padrão ou de pequena divergência contratual. O que apareceu nas imagens é algo inacreditável, inconcebível e ofensivo à dignidade alimentar das crianças.