Uma funcionária do Hospital Mário Gattinho, em Campinas, registrou boletim de ocorrência na tarde de sexta-feira (16) após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma suposta agressão de uma mulher contra uma criança internada na unidade pediátrica.

A Guarda Municipal foi acionada e acompanhou a servidora até o 5º Distrito Policial para formalizar a denúncia. De acordo com o relato da funcionária, as imagens começaram a viralizar ainda nesta sexta, mas a suspeita não foi localizada até o momento.

Além do acionamento da Guarda, o Serviço Social da unidade também comunicou o caso ao Conselho Tutelar, que enviou representantes ao hospital. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.