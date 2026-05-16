18 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Criança é agredida por mulher no Hospital Mário Gattinho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso aconteceu no Hospital Mário Gattinho
Caso aconteceu no Hospital Mário Gattinho

Uma funcionária do Hospital Mário Gattinho, em Campinas, registrou boletim de ocorrência na tarde de sexta-feira (16) após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma suposta agressão de uma mulher contra uma criança internada na unidade pediátrica.

A Guarda Municipal foi acionada e acompanhou a servidora até o 5º Distrito Policial para formalizar a denúncia. De acordo com o relato da funcionária, as imagens começaram a viralizar ainda nesta sexta, mas a suspeita não foi localizada até o momento.

Além do acionamento da Guarda, o Serviço Social da unidade também comunicou o caso ao Conselho Tutelar, que enviou representantes ao hospital. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

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