19 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Engavetamento com seis veículos deixa dois mortos na SP-340

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Batida em sequência envolveu seis veículos e interditou parte da Rodovia Campinas-Mogi durante o atendimento da ocorrência.
Batida em sequência envolveu seis veículos e interditou parte da Rodovia Campinas-Mogi durante o atendimento da ocorrência.

Dois motociclistas morreram na noite deste domingo em um acidente envolvendo seis veículos na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Guaçu.

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A ocorrência foi registrada por volta das 18h27, na altura do quilômetro 186,8, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Renovias.

De acordo com os dados apurados no local, a batida começou quando um utilitário Fiat Strada atingiu a traseira de uma motocicleta CG Titan. Com o impacto, a moto tombou na pista. Em seguida, uma Yamaha Fazer bateu contra a Titan e também caiu na rodovia.

Na sequência, um Fiat Siena atropelou os motociclistas que estavam caídos na pista. Outros dois veículos, uma Saveiro e um Gol, também acabaram atingindo as motos que permaneciam sobre a rodovia.

Os dois motociclistas morreram ainda no local. Os demais envolvidos tiveram ferimentos leves ou não se machucaram.

O atendimento mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Técnica, da funerária e da concessionária. Durante a ocorrência, a faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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