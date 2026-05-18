Dois motociclistas morreram na noite deste domingo em um acidente envolvendo seis veículos na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Guaçu.
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A ocorrência foi registrada por volta das 18h27, na altura do quilômetro 186,8, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Renovias.
De acordo com os dados apurados no local, a batida começou quando um utilitário Fiat Strada atingiu a traseira de uma motocicleta CG Titan. Com o impacto, a moto tombou na pista. Em seguida, uma Yamaha Fazer bateu contra a Titan e também caiu na rodovia.
Na sequência, um Fiat Siena atropelou os motociclistas que estavam caídos na pista. Outros dois veículos, uma Saveiro e um Gol, também acabaram atingindo as motos que permaneciam sobre a rodovia.
Os dois motociclistas morreram ainda no local. Os demais envolvidos tiveram ferimentos leves ou não se machucaram.
O atendimento mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Técnica, da funerária e da concessionária. Durante a ocorrência, a faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.