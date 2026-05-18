Dois motociclistas morreram na noite deste domingo em um acidente envolvendo seis veículos na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Guaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h27, na altura do quilômetro 186,8, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Renovias.

De acordo com os dados apurados no local, a batida começou quando um utilitário Fiat Strada atingiu a traseira de uma motocicleta CG Titan. Com o impacto, a moto tombou na pista. Em seguida, uma Yamaha Fazer bateu contra a Titan e também caiu na rodovia.