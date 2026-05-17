O maestro Evandro Matté foi apresentado como novo maestro titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. A coletiva ocorreu na Sala Azul do Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Dário Saadi, da secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, integrantes da orquestra e representantes do setor cultural.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A indicação de Matté partiu da própria Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas, que apresentou três nomes para avaliação da administração municipal.

Segundo Alexandra Caprioli, a escolha levou em conta a trajetória do maestro em orquestras públicas e sua capacidade de unir regência, gestão e diálogo com a cidade.