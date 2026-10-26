A falta de pavimentação e a interrupção do asfalto na avenida Pinheiro Machado, na região do Jardim Rosa Branca, em Bauru, volta a chamar a atenção para as condições de infraestrutura urbana da cidade. O trecho que deveria dar continuidade à avenida termina em uma rua de terra, com irregularidades no terreno. Imagens registradas pela nossa equipe e pelos moradores mostram a situação do local. O problema está concentrado nas quadras 21 e 22, nas proximidades do estádio municipal de atletismo Milagrão e do residencial Água da Grama. O trecho, com pouco mais de 200 metros, permanece sem pavimentação, guias e sarjetas, além de apresentar desníveis no solo. A situação já foi tema de reportagens publicadas em outubro de 2022 e março de 2026, quando moradores cobraram providências para a conclusão da infraestrutura.

Os transtornos ficam ainda mais evidentes em dias de chuva. Imagens feitas nessas condições mostram como a água altera o aspecto da via de terra e evidencia as dificuldades de circulação em um trecho sem asfalto. A falta de estrutura também levanta preocupações sobre as condições de acesso, o acúmulo de lixo, o mato alto e o deslocamento de quem mora na região ou precisa passar pelo local.

Mesmo após as reivindicações registradas anteriormente, o trecho volta a ser motivo de atenção. As novas imagens permitem observar as condições da avenida e reforçam a discussão sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana. A reportagem consultou a prefeitura e permanece aberta à manifestação do governo de Bauru sobre a situação dos locais citados, incluindo eventuais projetos, prazos ou medidas previstas para melhorar as condições de infraestrutura.