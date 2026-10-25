Uma mulher de 52 anos foi atingida no braço por disparo de arma de fogo, no final da tarde deste sábado (24), quando participava com familiares de uma carreata pró-Lula na altura da quadra 29 da avenida Nações Unidas, em Bauru. Ela foi levada a um hospital particular, onde passou por um procedimento para extração da bala. A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) somente no início da tarde deste domingo (25), como lesão corporal, e será investigada pela Polícia Civil. A Polícia Federal (PF) também acompanha o caso. Até a publicação desta reportagem, o autor do disparo não havia sido identificado.

O fato ocorreu por volta das 17h30. De acordo com o registro policial, a vítima estava no banco traseiro de um Ford Ka, ao lado da neta, de 3 anos, com o braço para fora, segurando materiais de campanha, quando ouviu um forte estampido e, na sequência, passou a gritar que havia machucado o braço. No carro, também estavam a filha e o genro dela, que perceberam que o braço da mulher estava sangrando.

Ela foi levada pelos familiares a um hospital particular, onde exame de raio-X apontou que o ferimento havia sido causado por disparo de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada pela unidade. Neste domingo, a vítima passou por cirurgia para a retirada do projétil e registrou boletim de ocorrência (BO) para que o caso seja investigado. Ainda segundo o BO, os familiares informaram que não foi possível identificar a origem do disparo e nem a motivação, havendo apenas a suspeita de que o tiro pudesse ter partido de um motociclista ou ocupante de outro veículo que passava pelo local.