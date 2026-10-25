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CASO EM INVESTIGAÇÃO

Mulher é baleada durante carreata na Nações Unidas, em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima estava no banco traseiro de um Ford Ka, ao lado da neta, de 3 anos, com o braço para fora, segurando materiais de campanha, quando ouviu um forte estampido e seu braço começou a sangrar
Vítima estava no banco traseiro de um Ford Ka, ao lado da neta, de 3 anos, com o braço para fora, segurando materiais de campanha, quando ouviu um forte estampido e seu braço começou a sangrar

Uma mulher de 52 anos foi atingida no braço por disparo de arma de fogo, no final da tarde deste sábado (24), quando participava com familiares de uma carreata pró-Lula na altura da quadra 29 da avenida Nações Unidas, em Bauru. Ela foi levada a um hospital particular, onde passou por um procedimento para extração da bala. A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) somente no início da tarde deste domingo (25), como lesão corporal, e será investigada pela Polícia Civil. A Polícia Federal (PF) também acompanha o caso. Até a publicação desta reportagem, o autor do disparo não havia sido identificado.

O fato ocorreu por volta das 17h30. De acordo com o registro policial, a vítima estava no banco traseiro de um Ford Ka, ao lado da neta, de 3 anos, com o braço para fora, segurando materiais de campanha, quando ouviu um forte estampido e, na sequência, passou a gritar que havia machucado o braço. No carro, também estavam a filha e o genro dela, que perceberam que o braço da mulher estava sangrando.

Ela foi levada pelos familiares a um hospital particular, onde exame de raio-X apontou que o ferimento havia sido causado por disparo de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada pela unidade. Neste domingo, a vítima passou por cirurgia para a retirada do projétil e registrou boletim de ocorrência (BO) para que o caso seja investigado. Ainda segundo o BO, os familiares informaram que não foi possível identificar a origem do disparo e nem a motivação, havendo apenas a suspeita de que o tiro pudesse ter partido de um motociclista ou ocupante de outro veículo que passava pelo local.

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