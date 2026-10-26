26 de outubro de 2026
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Após dois assaltos, homem é morto em confronto com a PM em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A ocorrência atraiu diversos curiosos ao local, mesmo diante da densa neblina deste domingo (25)
A ocorrência atraiu diversos curiosos ao local, mesmo diante da densa neblina deste domingo (25)

Um homem que cometeu dois roubos em sequência, acompanhado de um comparsa, na noite deste domingo (25), em Bauru, de acordo com a Polícia Militar, foi morto a tiros ao reagir à abordagem de uma equipe policial na rua Santos Moreno, na Quinta da Bela Olinda. O fato atraiu diversos curiosos em meio à densa neblina que se formou naquela região, próxima à lagoa situada no bairro. Com o indivíduo foi apreendido um revólver calibre .32, consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro policial, até o momento, o baleado foi identificado apenas pelo primeiro nome, João, porque não portava documentos. João e um comparsa, segundo informações do BO, usaram a arma de fogo para ameaçar e roubar a moto de um homem na quadra 8 da alameda das Primaveras, no Parque Vista Alegre. Depois, eles usaram a mesma moto, uma Honda CG 150 Titan, para abordar um trabalhador que havia acabado de sair do serviço, no comércio da região central de Bauru. Eles o atacaram pelas costas, com coronhadas, e subtraíram seu celular. A vítima ficou com ferimentos na cabeça e precisou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Ipiranga.

Ainda segundo o registro policial, viaturas faziam buscas pela dupla até que encontraram os dois na moto roubada, na Quinta da Bela Olinda. Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto não demonstrou reação, mas o garupa, João, sacou a arma. Ainda de acordo com os agentes de segurança, para evitar que os integrantes da equipe fossem baleados, um policial efetuou três disparos contra João, que foi a óbito antes da chegada do socorro médico do Samu. O caso foi registrado no Plantão Policial como roubo contra pedestre, roubo de veículo e morte decorrente de oposição à intervenção policial. O outro ladrão, que se entregou sem resistência, está preso e permanece à disposição da Justiça.

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