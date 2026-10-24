Bariri - Uma investigação relacionada à suposta receptação de carga roubada no Estado do Paraná levou a Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) a apreender, nesta quinta-feira (22), em um depósito na cidade, cerca de 221 toneladas de produtos de origem animal. Durante o cumprimento dos mandados de busca, que também ocorreu em Barueri, foram apreendidos R$ 512,7 mil em dinheiro, duas armas de fogo, munições, aparelhos celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados, caminhão-trator e semirreboque. Um homem foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança.

As investigações relacionadas ao roubo de carga no Paraná levaram à descoberta de informações que indicavam uma conexão com o Estado de São Paulo no transporte, armazenamento e distribuição das mercadorias. Com base nos levantamentos, a Polícia Civil solicitou autorização da Justiça para realizar buscas em endereços em Bariri e Barueri. As diligências, feitas por policiais civis de Bariri, contaram com apoio da Polícia Civil de Barueri e da Vigilância Sanitária.

Em Bariri, foram vistoriados estabelecimentos comerciais e residências vinculados à investigação e apreendidos 221 toneladas de produtos entre pés de frango, filé de coxa, pele de aves e coxinhas da asa; caminhão-trator e semirreboque; celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados; um revólver calibre .38; uma pistola calibre 6,35 mm e munições. Um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e liberado mediante fiança.