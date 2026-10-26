Um homem furtou R$ 34.650,00 e dois CPUs de computador da loja Americanas, localizada no Bauru Shopping, na madrugada desta segunda-feira (26). A dinâmica dos fatos ainda está sendo investigada, mas as informações apontam que o suspeito teria se escondido em um armário do alojamento da loja por volta das 20h de domingo (25).

Após as 22h, quando as lojas fecham, o suspeito saiu do esconderijo, arrombou o cofre. Ele levou o malote que estava pronto para ser recolhido pela empresa de transporte de valores. Após o furto, o suspeito abriu um buraco na parede, por onde teve acesso aos dutos de ar-condicionado e fugiu.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Bauru Shopping informou que “o empreendimento está colaborando com as autoridades nas investigações, inclusive com o fornecimento de imagens das câmeras de segurança para auxiliar no esclarecimento dos fatos”. A ocorrência está em andamento, e a reportagem acompanha o caso. Novas informações poderão ser atualizadas a qualquer momento.