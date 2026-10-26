A Polícia Civil de Bauru investiga nesta segunda-feira (26) um caso de tentativa de homicídio ocorrido no final da noite deste domingo (25), em que um homem de 40 anos foi brutalmente agredido em via pública, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, e teve seu automóvel depenado e incendiado atrás do Cemitério Cristo Rei. Policiais militares tentaram conversar com populares que estavam na rua para obter informações sobre os agressores, mas a população local se negou a prestar informações, possivelmente com medo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado na quadra 4 da rua Antônio Fabri por volta de 20h30, onde foi socorrido para o Pronto-Socorro Central. Na unidade de saúde, foi constatado politraumatismo, exigindo ventilação mecânica, já que ele não conseguia respirar sozinho, além de sedação.

Ainda segundo o registro policial, os agentes de segurança constataram que a vítima teve seu carro retirado daquele endereço e levado até a área dos fundos do cemitério situado no bairro. O Volkswagen Gol vermelho, modelo 2008, pertencente à vítima, teve as rodas, a bateria, o motor e o banco do motorista arrancados antes de atearem fogo no veículo. Quem tiver informações que possam colaborar com a investigação pode telefonar para o Disque-Denúncia da Polícia Civil, pelo número 181, ou para a Polícia Militar, pelo 190.