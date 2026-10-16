Mesmo diante da prisão, seguida pela exoneração do agora ex-secretário de Governo Renato Purini, marido da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), nesta sexta-feira (16), a prefeitura confirmou que está mantida a ida da chefe do Executivo à Câmara de Bauru, a partir das 14h. A Casa de Leis realiza oitivas da Comissão Processante (CP) do Lixo. Haverá transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, via Youtube.

Conforme o JC/JCNET noticiou, a reunião ocorre já na fase de instrução do processo, aberta após a Comissão decidir, na última segunda-feira (5), pelo prosseguimento das três imputações da denúncia contra Suéllen. A possibilidade de ouvir a prefeita antes das testemunhas foi levantada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo) na petição protocolada na última quarta-feira (7). O denunciante pediu prioridade para o depoimento em razão do estágio avançado da gestação da prefeita. Segundo o parlamentar, a proximidade do parto e a gravidade dos assuntos tratados pela Comissão justificam a antecipação. O requerimento também prevê a possibilidade de novo depoimento, caso provas produzidas posteriormente exijam esclarecimentos adicionais sobre os fatos já tratados na denúncia.

A prisão de Purini ocorreu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) coordenado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP). Com autorização da Justiça, os policiais o prenderam na residência do casal. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru. O advogado de Renato e da família Rosim, Jeferson Machado, esteve na CPJ e optou por não falar com a imprensa. O espaço permanece aberto para manifestações. A Secretaria de Comunicação do Município confirmou o depoimento presencial da prefeita hoje.

