Um detento, que cumpre pena no regime semiaberto, foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (14), em Bauru, após engolir um celular, que seria levado para o interior de uma unidade prisional, e não conseguir expelir o aparelho.

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada após o suspeito, que constava como foragido do sistema prisional, dar entrada no Pronto-Socorro Central (PSC). Durante atendimento, ele revelou que cumpria pena em regime semiaberto e que havia engolido o aparelho celular com a intenção de levá-lo à unidade prisional. Informou ainda que havia rompido a tornozeleira eletrônica, mas, posteriormente, arrependeu-se e procurou atendimento médico após não conseguir expelir o objeto.

Exame de raio-X confirmou a presença do aparelho celular no intestino do paciente. Após consulta via Copom confirmar que ele estava foragido, o homem ficou internado sob escolta policial. Assim que tiver alta, ele será encaminhado ao sistema prisional.