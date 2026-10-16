A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), acaba de exonerar o marido, Renato Purini, do cargo de secretário de Governo. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira (16), durante um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) coordenado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP). Com autorização da Justiça, os policiais o prenderam na residência do casal.

A detenção apura um esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada. No início da investigação, o MP prendeu sete pessoas.

A prisão de Purini ocorre no mesmo dia em que a prefeita Suéllen Rosim é esperada para depor na Comissão Processante (CP) do Lixo, a partir das 14h. O Gaeco também realiza buscas por documentos na casa de Purini, em um condomínio na zona sul da cidade. O advogado de Renato e da família Rosim, Jeferson Machado, esteve na CPJ e optou por não falar com a imprensa.