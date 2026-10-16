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ESCÂNDALO DO LIXO

Secretário Renato Purini já está na CPJ da Polícia Civil em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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João Tardivo
Renato Purini, no momento de sua chegada à CPJ
Renato Purini, no momento de sua chegada à CPJ

O secretário de Governo da Prefeitura de Bauru, Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD), chegou há pouco (por volta de 9h30) na Central de Polícia Judiciária (CPJ), da Polícia Civil, no Higienópolis, onde passará por procedimentos de praxe para casos de prisão temporária. Depois, deverá ser conduzido a um Centro de Detenção Provisória, que ainda não se sabe qual deve ser, até a audiência de custódia. 

Em uma operação coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público (MP), com autorização da Justiça, policiais prenderam, no início da manhã desta sexta (16), em sua residência, o secretário de Governo da Prefeitura de Bauru.

A detenção é parte da Operação Cavalo de Troia, que apura esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada. No início dela, o MP prendeu sete pessoas. 

A prisão de Purini ocorre no mesmo dia em que a prefeita Suéllen Rosim é esperada para depor na Comissão Processante (CP) do Lixo, a partir das 14h. O Gaeco também faz buscas de documentos na casa de Purini, em um condomínio na Zona Sul da cidade.

O JCNET aguarda um contato com o advogado Jeferson Machado, que esta na CPJ, para falar sobre a defesa de Purini.

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