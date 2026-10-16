O secretário de Governo da Prefeitura de Bauru, Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD), chegou há pouco (por volta de 9h30) na Central de Polícia Judiciária (CPJ), da Polícia Civil, no Higienópolis, onde passará por procedimentos de praxe para casos de prisão temporária. Depois, deverá ser conduzido a um Centro de Detenção Provisória, que ainda não se sabe qual deve ser, até a audiência de custódia.

Em uma operação coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público (MP), com autorização da Justiça, policiais prenderam, no início da manhã desta sexta (16), em sua residência, o secretário de Governo da Prefeitura de Bauru.

A detenção é parte da Operação Cavalo de Troia, que apura esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada. No início dela, o MP prendeu sete pessoas.