A Justiça de Bauru concedeu parcialmente uma liminar que assegura ao vereador Eduardo Borgo (Novo), autor da denúncia que deu origem ao processo político-administrativo (Comissão Processante) contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), o direito de formular oralmente perguntas e pedidos de esclarecimento durante a audiência de oitiva da chefe do Executivo municipal, marcada para esta sexta-feira (16), às 14h, na Câmara Municipal.

A decisão é da juíza Elaine Cristina Storino Leoni, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, e foi assinada nesta quinta-feira (15). A magistrada afastou a obrigatoriedade de apresentação exclusivamente por escrito dos questionamentos, determinada anteriormente pela Presidência da Comissão Processante (CP), mas estabeleceu que as perguntas deverão ser dirigidas à prefeita por intermédio do presidente do colegiado, Milton Sardin (PSD).

O mandado de segurança foi impetrado por Borgo contra o ato da Presidência da Comissão Processante, formalizado no Ofício de 14 de outubro. O documento determinava que todas as perguntas destinadas à prefeita fossem previamente apresentadas por escrito e lidas pelo presidente da comissão durante a audiência.