Os investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, coordenados pelo delegado titular Cledson Nascimento, constataram provas substanciais que apontam que o indiciado que havia sido preso pelo homicídio da motorista de aplicativo Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de fato, assassinou a jovem de 29 anos na última quinta-feira (8). A equipe policial preservou a identidade do acusado, devido à legislação. O nome do autor, conforme o JC/JCNET apurou, é João Vitor Andrade Lima, de 23 anos, conhecido no bairro onde mora, no Redentor, e nas redes sociais como “Gordão RD”. Ele também declarou que a escolha da vítima, no caso de Pâmela, foi “aleatória” (leia mais abaixo).

Conforme o JC/JCNET vem noticiando, em seu primeiro depoimento, ele alegou que não havia matado a vítima, mas apenas usado sua conta do aplicativo para pedir uma “corrida” para outro indivíduo e que esse desconhecido havia praticado o homicídio. A Polícia Civil, no entanto, obteve evidências de que ele mentiu e de que não havia nenhum outro envolvido. Diante disso, ele recuou da alegação inicial e admitiu o crime, permanecendo preso.

De acordo com o delegado Cledson Nascimento, os investigadores passaram a desenvolver diligências de campo, principalmente no local de embarque de João no Fiat Mobi de Pâmela. Nessas verificações, na manhã de terça-feira (13), a equipe percorreu a região da avenida Rafael Pereira Martini, no Redentor, e, com a obtenção de imagens, foi possível verificar que, diferentemente do alegado, é o próprio João Vitor Lima quem chega ao ponto descrito pela plataforma e ali embarca no banco de trás do carro de Pâmela.