A Comissão Processante (CP) do Lixo em Bauru definiu, nesta sexta-feira (9), que a prefeita Suéllen Rosim (PSD) será ouvida pelo colegiado no dia 16 de outubro, às 14h. A decisão de antecipar o depoimento da chefe do Executivo em relação à oitiva das testemunhas foi tomada durante uma reunião marcada também pelo debate sobre os próximos passos da fase de instrução e sobre um conjunto de 25 pedidos apresentado pelo denunciante, vereador Eduardo Borgo (Novo).

A reunião ocorreu já na fase de instrução do processo, aberta após a Comissão decidir, na última segunda-feira (5), pelo prosseguimento das três imputações da denúncia contra Suéllen.

A possibilidade de ouvir a chefe do Poder Executivo antes das testemunhas foi levantada por Borgo na petição protocolada na última quarta-feira (7). O denunciante pediu prioridade para o depoimento em razão do estágio avançado da gestação da prefeita, ressalvada eventual contraindicação médica.