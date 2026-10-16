A prisão do secretário de Governo da Prefeitura de Bauru, Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim, nesta sexta-feira (16) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público (MP), é mais uma etapa da Operação Cavalo de Troia, que apura esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada.

A Operação Cavalo de Troia teve início em 9 de setembro e investiga um esquema de fraude, corrupção e organização criminosa na licitação da concessão do lixo em Bauru. A licitação sob investigação visava a gestão de resíduos sólidos por um período de 30 anos e envolvia cifras estimadas em R$ 5,2 bilhões, consolidando-se como a maior contratação pública projetada na história do município. Segundo o Ministério Público, as ações coordenadas do grupo visavam direcionar o resultado do edital para beneficiar a empresa Estre Ambiental.

As investigações apontaram que a estratégia criminosa consistia em infiltrar e interferir diretamente na fase preparatória da concessão. Para viabilizar o plano, integrantes do grupo ocuparam cargos públicos estratégicos dentro da administração municipal.