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ESCÂNDALO DO LIXO

Secretário Renato Purini é preso na Operação Cavalo de Troia

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Renato Purini
Renato Purini

A sexta-feira (16) começou com uma notícia de impacto na vida pública em Bauru: em uma operação coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público (MP), policiais prenderam, há pouco, o secretário de Governo da Prefeitura, Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim.

A detenção é parte da Operação Cavalo de Troia, que apura esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada. No início dela, o MP prendeu sete pessoas. 

A prisão de Purini ocorre no mesmo dia em que a prefeita Suéllen Rosim é esperada para depor na Comissão Processante (CP) do Lixo, a partir das 14h. O Gaeco tambem faz buscas de documentos na casa de Purini, em um condomínio na Zona Sul da cidade.

Mais informações em instantes.

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