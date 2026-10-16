A sexta-feira (16) começou com uma notícia de impacto na vida pública em Bauru: em uma operação coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público (MP), policiais prenderam, há pouco, o secretário de Governo da Prefeitura, Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim.

A detenção é parte da Operação Cavalo de Troia, que apura esquema de fraude na licitação para concessão dos serviços de lixo, já cancelada. No início dela, o MP prendeu sete pessoas.

A prisão de Purini ocorre no mesmo dia em que a prefeita Suéllen Rosim é esperada para depor na Comissão Processante (CP) do Lixo, a partir das 14h. O Gaeco tambem faz buscas de documentos na casa de Purini, em um condomínio na Zona Sul da cidade.