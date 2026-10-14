A jovem Letícia Beraldo Mansueto Prieto, de 23 anos, que morreu após colidir a moto que conduzia contra um poste na avenida Carvalho Pinto, por volta das 3h desta terça-feira (13), em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru), cidade onde residia, foi sepultada nesta quarta-feira (14), no Cemitério Municipal de Agudos. Ela deixa o esposo, Willian, e dois filhos pequenos, Cecília e Davi. O velório e o sepultamento reuniram familiares e amigos agudenses.

Conforme o JC/JCNET noticiou, Letícia não havia sido identificada durante a madrugada do acidente por estar sem documentos pessoais. Ela foi reconhecida horas depois pelos familiares. A garupa que estava na moto, Nitheli Cristini Leandro Quintiliano, de 20 anos, foi socorrida com vida, em estado grave, e está hospitalizada. As imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial, obtidas pela Polícia Civil, mostram que a moto ocupada pelas jovens, uma Honda CG 160 Start vermelha, passa próximo de outra moto instantes antes da batida.

Segundo o boletim de ocorrência, Letícia e Nitheli trafegavam pela avenida principal da cidade, no sentido bairro-Centro, quando, por motivos a serem esclarecidos e sem a presença de testemunhas oculares, chocaram-se contra o poste localizado no canteiro central. A Polícia Militar chegou ao endereço logo após o Samu, que já prestava os primeiros socorros e constatou o óbito de Letícia em via pública. Já Nitheli foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos, porém, devido ao seu estado de saúde, encontrava-se impossibilitada de prestar declarações.