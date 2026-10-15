Uma mulher de 28 anos foi flagrada dirigindo embriagada após colidir com veículos estacionados e morder um homem durante uma confusão na madrugada desta quarta-feira (14), na rua Antônio da Silva Souto, na quadra 2, na Vila Industrial, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, ela também teria xingado e ameaçado pessoas que estavam no local. De acordo com o registro policial, a mulher conduzia um Fiat Mobi Way, de cor cinza e alugado, quando colidiu com outros veículos estacionados na via pública. Após o acidente, ela teria apresentado comportamento agressivo, chegando a morder um homem e a proferir ofensas e ameaças contra pessoas que estavam nas proximidades.

A Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegar ao local, os policiais tiveram dificuldades para estabelecer contato com a mulher e obter seus dados. A irmã dela tentou acalmá-la, mas não teve sucesso. Diante do comportamento agressivo e para evitar que outras pessoas se machucassem, os policiais precisaram conter a mulher e utilizar algemas.

Submetida ao teste do etilômetro, ela apresentou resultado de 0,73 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito. A infração pode resultar em multa e suspensão do direito de dirigir, além das consequências criminais previstas em lei. A mulher foi conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ela se recusou a prestar declarações. O veículo foi entregue à responsabilidade da irmã da conduzida.