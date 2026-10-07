Conforme o JC/JCNET vem noticiando, com espaço aberto para todos os envolvidos - professoras, servidores, mães, Secretaria de Educação e sindicato, a escola paralisou as aulas em seu primeiro dia, nesta terça-feira (6), segundo os servidores, devido a diversos episódios de violência verbal, acessos não autorizados, sensação de insegurança. Existem acusações e registros de boletins de ocorrências (BOs) de ambos os lados: educadores e a uma mãe de aluno. O caso também é apurado pela Polícia Civil. Este fato forçou, segundo os servidores, na paralisação das aulas emergencialmente. Eles destacam a necessidade de mais proteção para que possam educar.

A Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida, na Vila Garcia, em Bauru, chega nesta quarta-feira (7) ao seu segundo dia consecutivo com aulas paralisadas, em razão de divergências entre professoras e uma das mães. O caso exigiu intervenção da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Bauru, que fará uma audiência de intermediação às 14h desta quarta, entre o promotor Lucas Pimentel de Oliveira, representantes da Secretaria Municipal de Educação, a diretora da Emeii e a mãe que é apontada pelos servidores de ter uma conduta que foi o estopim do imbróglio. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) acompanhou o segundo dia de paralisação da Emeii e estará presente na audiência. Tanto a Emeii quanto o Sinserm garantem que todos os dias sem aulas serão repostos em uma data futura, seja em outubro ou em novembro.

Nesta quarta-feira (7), com o segundo dia de paralisação das aulas, o JC/JCNET conversou com os professores na Emeii Etelvina de Araújo Almeida, e eles refutam a acusação de que existem maus-tratos na unidade, afirmando que o serviço é feito com muito amor e excelência para todas as crianças, sem distinção. Uma das professoras, inclusive, já teve seus filhos matriculados na Emeii Etelvina. Eles reivindicam providências da Secretaria de Educação, entre elas a transferência do menino, não por causa dele, mas sim pela conduta de sua mãe no dia a dia. Existem duas escolas próximas daquela região: uma no Jardim Godoy e uma no Núcleo Gasparini.

Enquanto a reportagem conversava com os servidores da Emeii Etelvina, uma mãe de aluno pediu oportunidade de falar sobre o tema. Ela elogiou a estrutura da escola e o trabalho dos servidores, mas destacou que teve que transferir o seu filho de 5 anos para uma outra escola devido à quantidade de brigas e discussões que, segundo ela, foram geradas por esta mãe do menino envolvida no imbróglio. O JC/JCNET procurou mais uma vez esta mãe, nesta quarta-feira (7), e ela descarta que fará a transferência do filho. “Eu moro há duas quadras da escola. Tenho dois filhos estudando nela. Não vou transferir”, afirma.

Um discurso foi unânime entre todos os envolvidos: a Secretaria de Educação estava ciente do problema há meses e não interveio antes que a situação chegasse ao seu ápice de conflito e à paralisação das aulas por dois dias consecutivos.