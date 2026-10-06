Depois de o JC/JCNET noticiar que os servidores municipais de Bauru paralisaram as aulas da Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida, na Vila Garcia, nesta terça-feira (6), por motivos de insegurança, um grupo de mães de alunos com idades de 4 e 5 anos procurou a reportagem para relatar que, na verdade, os que estão inseguros são os alunos, devido a maus-tratos. Duas das mães disseram que os filhos chegam a "urinar nas calças", de medo de um auxiliar que trabalha na unidade de ensino. O JC/JCNET teve acesso a estes boletins de ocorrência. Algumas crianças estão com hematomas nos braços e na orelha, cujas fotos foram anexadas a estes documentos de investigação. “Meu filho não é indisciplinado, ele é neurodivergente”, desabafa a mãe (veja abaixo).

Segundo informações das mães que procuraram a Polícia Civil de Bauru, este auxiliar de ensino, cujo nome será preservado pela reportagem, faz apertões nos braços e nas orelhas das crianças quando elas não obedecem, como, por exemplo, a recusa delas de comer e de dormir no horário programado.

Segundo os servidores municipais da Emeii Etelvina de Araújo Almeida, há bastante tempo os trabalhadores estão lidando com um aluno que apresenta muita indisciplina, além da mãe dele, que é agressiva com os trabalhadores, de acordo com eles. “Essa mãe já invadiu a nossa escola, mesmo com medida protetiva contra ela, e machucou o punho (pulso) de uma professora, que precisou procurar atendimento médico. O que a gente pede é que esse aluno seja transferido para outra unidade de ensino próxima de sua casa. Vaga nós sabemos que temos. Só precisamos que a Secretaria de Educação resolva isso e traga paz e segurança para nós exercermos a nossa profissão. Não aguentamos mais”, desabafou uma das docentes da Emeii Etelvina. A mãe citada pela professora foi ouvida pelo JC/JCNET.